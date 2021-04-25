Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması 6 gün uzatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantina uygulanan yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda, daha önce karantina uygulanan Gümüşçay beldesinde görülen koronovirüs vakalarının artışının önüne geçmek ve salgının yayılımını engellemek için karantinanın 6 gün daha devam ettirilmesine karar verildiği duyuruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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