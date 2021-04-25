İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantina uygulanan yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda, daha önce karantina uygulanan Gümüşçay beldesinde görülen koronovirüs vakalarının artışının önüne geçmek ve salgının yayılımını engellemek için karantinanın 6 gün daha devam ettirilmesine karar verildiği duyuruldu.

