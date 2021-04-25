Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 03:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 5 milyon 930 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları operasyonla gümrük kaçağı 5 milyon 930 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana-Gaziantep Otobanı'nın Nurdağı mevkiinde seyir eden bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.
Polis ekipleri kamyonun kasasına dizilmiş halde 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyon şoförü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
KOM ekiplerinin kamyona yaptığı operasyon, Gaziantep'te şimdiye kadar en çok makaronun ele geçirildiği operasyon olarak kayda geçti.
Etiketler: Kaçakçılık
Son Haberler
- 03:28
- 02:31
- 01:55
- 01:50
- 03:50
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de eşini öldüren koca, evi ve aracını ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz