Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları operasyonla gümrük kaçağı 5 milyon 930 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana-Gaziantep Otobanı'nın Nurdağı mevkiinde seyir eden bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekipleri kamyonun kasasına dizilmiş halde 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyon şoförü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.



KOM ekiplerinin kamyona yaptığı operasyon, Gaziantep'te şimdiye kadar en çok makaronun ele geçirildiği operasyon olarak kayda geçti.

