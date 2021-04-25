Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu: 6 şüpheli gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 6 şüpheli yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuş, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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