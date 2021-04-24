Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 23:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da kaybolan küçük kız 5 saat sonra bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Şeymanur Güzel, 5 saat sonra AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi Mikail Mezrasında 3 yaşındaki Şeymanur Güzel saat 18.15 sıralarında kayboldu.
Ailesi durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.
5 saat sonra dağlık arazide bulundu
Yapılan çalışmalar sonucu küçük kız çocuğu evine 3,5 kilometre uzaklıkta dağlık arazide yaklaşık 5 saat sonra sağ olarak bulundu.
Jandarma personelinin kucağında getirilen küçük kız, mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı. Şeymanur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ailesine teslim edildi.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: AFAD
Son Haberler
- 01:04
- 00:57
- 01:01
- 00:41
- 00:23
Sıradaki Haber
Ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz