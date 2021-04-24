Kızseki köyünde Mehmet Geriş'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İftar saatine denk gelmesi nedeniyle itfaiye ve jandarma ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından oruçlarını evin bahçesinde açtı.