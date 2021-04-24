Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 bin 155 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 155 sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince otoyolun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.
Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 2 bin 155 sikke bulundu.
Otomobildeki yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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