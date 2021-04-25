Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 04:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.46'da sarsıntı kaydedildi.
3,7 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 7,12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 05:34
- 04:44
- 03:28
- 03:19
- 02:31
Sıradaki Haber
Çanakkale'de bir beldenin karantina süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz