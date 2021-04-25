Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 401 kişiye para cezası
Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 357, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Denetlenen 380 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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