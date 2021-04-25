İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 357, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 380 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.