Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara bölgesinde çok bulutlu hava hakim olacağını, Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Doğu Anadolu'da da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu'da, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, yer yer kuvvetli esecek.

Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Toz taşınımı ve çamurlu yağış görülebilir

Öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminin ediliyor, bölgede hava sıcaklıkları da 3 ila 5 derece azalacak.