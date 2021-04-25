Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da hırdavat deposunda yangın: 4 ölü
İstanbul Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde yangın çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.
Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Arnavutköy’deki bir hırdavat deposunda çıkan yangın, müdahale sonrasında kontrol altına alındı. pic.twitter.com/Ccch18bYuA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2021
Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Yangında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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