Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’deki bir hırdavat deposunda çıkan yangın, müdahale sonrasında kontrol altına alındı. pic.twitter.com/Ccch18bYuA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2021

Müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yangında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.