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TRT'nin emektar isimlerinden Güneş Tecelli son yolculuğuna uğurlandı
Türk basınının duayen isimlerinden Güneş Tecelli, son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Tecelli, uzun yıllar TRT'de görev yaptı.
Türk basına uzun yıllar emek veren duayen isim Güneş Tecelli, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Tecelli, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1938 yılında Lefkoşe'de doğan Tecelli, uzun yıllar TRT bünyesinde çalıştı.
TRT'de maç anlatan ve spor programları yapan Güneş Tecelli, 70'li yıllarda, Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sunduğu “Telespor” programıyla biliniyordu.
Çeşitli gazetelerde televizyon eleştiri yazıları da yazan usta ismin mizah alanında yazdığı 2 kitabı bulunuyordu.
Etiketler: trt emektarı Karşıyaka Mezarlığı güneş tecelliSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 17:46
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