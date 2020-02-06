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Etnospor Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı
Türkiye'nin ilk Etnospor Deneyim Merkezi hizmete girdi. Merkezde geleneksel oyunlar teknolojiyle birlikte yeni nesillere aktarılıyor.
Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyunlar ve bu oyunlara teknolojik dokunuşlar…
Etnospor Deneyim Merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açıldı.
Dünya Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, deneyim merkezinde hem teknolojik hem de geleneksel uygulamaların bulunduğunu söyledi.
Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip merkezde, 12 dalda geleneksel spor ve oyunlar yer alıyor.
Mangala, karelok, aşık, mas güreşi
TRT'nin sevilen dizisi Tozkoparan ekibi de Etnospor Deneyim Merkezi açılışındaydı, hünerlerini sergiledi.
Etnospor Deneyim Merkezinde mangala, karelok, aşık, mas güreşi gibi geleneksel oyunlar da yer alıyor.
Haber: Ahmet Akgül
Kamera: Faruk Ölge
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