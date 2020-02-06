Fırtına ve rüzgar Türkiye genelinde dün başladı, bugün de etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Kocasinan ilçesindeki Uğurevler Camii'nin de çatısı uçtu.

Öte yandan bazı vatandaşlar hasarlı araçlarını çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken, belediye ekipleri de uçan çatıların parçalarını temizleme çalışması yaptı.

145 olaya müdahale ettiler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ı ziyaret ederek, kentte dün geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen zarara ilişkin bilgi aldı.

Hasar oluşan bölgelere itfaiye ekiplerinin anında ulaştığını belirten Büyükkılıç, gece boyunca fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerinin çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi 145 olaya müdahale ettiğini vurguladı.

Fırtına konusunda "turuncu alarm" verildiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleri ile Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açısından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İtfaiye ekiplerimizle gurur duyuyoruz. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

14 kişi sobadan etkilendi

Kayseri'de dün geceden bu yana Talas ilçesinde 8, Hacılar ilçesinde 3, Akkışla ilçesinde 2, Kocasinan ilçesinde de 1 kişi kaldıkları evlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 14 kişinin tedavileri sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Aksaray'da 6 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Nurettin Mutlu, sabah çocukları Zehra Melek ve Melike ile aynı odada kalan yeğenleri Melike ve Hasan Mutlu'yu uyandırmak için odaya girdi.

Odada çocukları ve yeğenlerinin hareketsiz yattığını gören Mutlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 4 çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan Gökhan ile eşi Müjde Baş bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin, karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okul servisi mahsur kaldı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Keşlitürkmenli Mahallesi'nde öğrenci taşıyan okul servisi, Delikkaya mevkiinde aşırı yağış dolayısıyla taşan derenin yanındaki yolda mahsur kaldı.

Aracın içerisindeki 5 öğrenci vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarılırken, yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede taşkından dolayı Kırobası, Sarıaydın ve Uzuncaburç mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Mersin'de sağanak dereleri taşırdı

Mersin'in Mut ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası mevkii D-715 kara yoluna ağaç devrildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Tarsus ilçesi Meşelik Mahallesi'nde de etkili olan sağanak derelerin taşmasına ve bazı bölgelerin su altında kalmasına neden oldu.

[Mersin / Fotoğraf: AA]

Tarım arazileri su altında kaldı

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 83,4 kilogram yağış düştü.

Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı.

Yağışlar nedeniyle Menteşe ve Ula ilçesinde yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarının bazı bölümleri ile Menteşe Evleri Yamaç Evleri Sitesi'nde de aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kopan kaya parçaları sitenin bahçesine düştü.

Ordu'da fırtına

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın, hızı yer yer saatte 112 kilometreyi bularak fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Fırtınanın hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, "Altınordu ilçesinde 3 konut, Aybastı ilçesinde 2 okul, Çamaş ilçesinde 1 konut, Çatalpınar ilçesinde 1 konut, Fatsa ilçesinde 1 konut ve 2 okul, Gürgentepe ilçesinde 2 konut, Kabadüz ilçesinde 1 kamu binası, Korgan ilçesinde 1 konut ve 1 okul, Ulubey ilçesinde 1 kamu binası olmak üzere toplamda 9 konut, 5 okul ve 2 kamu binasında şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması meydana gelmiştir" denildi.

[Ordu / Fotoğraf: AA]

Açıklamada, kuvvetli fırtınadan dolayı il genelinde 4 bin 28 elektrik trafosunun 895'inin enerjisiz kaldığı ifade edilerek, il genelindeki 772 mahallenin 344'ünde kısmi elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle il genelinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, fırtınaya ilişkin şu uyarılara yer verildi:

"Fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yangın, soba zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, vatandaşlarımızın gerekmedikçe konutlarından veya iş yerlerinden dışarıya çıkmamaları, can ve mal kaybı açısından önem arz etmektedir."

Tokat'ta çatılar uçtu

Kent merkezinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin ve okulların çatılarının, iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların ve direklerin devrilmesine yol açtı.

Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Çatıdan düşen kiremit parçaları da yoldan geçen biri üniversite öğrencisi olmak üzere 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına yol açtı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bir iş yerine ait tabelanın yerinden çıkarak aydınlatma direğine takılması ve rüzgarın etkisiyle savrulması, tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra 20 dakikalık çalışmanın ardından tabelayı takıldığı yerden aldı.

Kentin pek çok yerinde ekipler, devrilen elektrik direği, ağaçlar ve uçan çatılara müdahale etmeye çalışıyor.

Giresun'da eğitime ara

Kent genelinde dün gece başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına sonucu merkeze bağlı Ülper köyündeki Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nun çatısının bir bölümü öğle saatlerinde uçtu.

Bunun üzerine Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, 145 öğrenci ve 21 öğretmenin bulunduğu okulda eğitim öğretime güvenlik gerekçesiyle bugün ara verilmesini kararlaştırdı.

Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, binadaki hasarın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Okulda eğitim öğretime yarın devam edilip edilmeyeceğinin akşam yapılacak değerlendirme sonucunda belirleneceği açıklandı.