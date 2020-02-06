İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerinden ilk görüntüler;

"Çok büyük bir darbe aldı uçak"

Uçak kazasında yaralananların tedavisi devam ediyor. Yaralı yolculardan Tuğba Atay o anları anlattı:

"Uçak iniş esnasındayken hava şartlarından dolayı türbülans vardı. İndi, daha sonra park alanına giderken yavaşlayacağı yerde daha çok hız aldı. Muhtemelen o rüzgarın ve hava şartlarının etkisiyle. Sonrasında biz çarpmayı hissettik. Uçak zaten pistten çıkmıştı o arada."

Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazasında yaralananların tedavisi devam ediyor. Yaralı yolculardan Tuğba Atay, uçakta yaşananları @trthaber’e anlattı.https://t.co/NJVozIyoca pic.twitter.com/siLylHwot2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

"Uçağın içi yerle birdi"

Uçağın içinde neler yaşandığından da bahseden Atay, "1 yıl uçuş hostesliği yapmıştım. Süreç ve prosedürlerle alakalı bilgim vardı. Kendimi koruma altına alma durumum söz konusu değildi, çok büyük bir darbe aldı uçak. O sırada önümdeki koltukların çıkıp uçtuğunu gördüm ve üstteki bagaj bölümleri tamamen kopmuştu, hepsi düşmüştü koridora. Bagajlar koridorları kapatmıştı. Uçağın içi yerle birdi. Kimisi kafasını çarpmıştı, kimisi kolum diye bağırıyordu" dedi.

Ön tarafın koptuğunu ise kendine geldikten sonra fark ettiğini söyleyen yaralı yolcu, şunları anlattı:

"Çıkabilme ihtimali olanlar kendi başına çıktı. Biraz sürünerek çıktım ben. Belimin çok kötü olduğunu söylediğimde de arkadaşlar destek oldu. Çıktığımızda 100-150 kişilik bir ekip vardı destek için. Yukarıya kadar taşıdılar beni. Sonra yukarıda otobüslere bindirdiler. Ayakta durabilen ayaktaydı. Ben yere yatanlardan biriydim."

[Fotoğraf: AA]