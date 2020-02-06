Avcılar'da yolda çatlak oluştu, D-100 kara yolu trafiğe kapatıldı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Avcılar'da D-100 kara yolu, oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi.
Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü.
Yol havadan da fotoğraflandı.
Etiketler: İstanbul Avcılar d100 karayolu çatlakSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 14:01
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