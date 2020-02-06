Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'daki çığda hayatını kaybeden 6 kişi için tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi.
Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan'ın cenazeleri Norşin Camii'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Van İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaşlar, 6 kişinin Türk bayrağına sarılı tabutlarını omuzlarında taşıyarak cenaze aracına bıraktı.
Cenazeler, kent merkezindeki Karşıyaka ve Eskişehir mezarlıklarına defnedilecek.
Etiketler: van bahçesaray çığ felaketiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 15:55
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