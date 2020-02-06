Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan'ın cenazeleri Norşin Camii'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Van İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaşlar, 6 kişinin Türk bayrağına sarılı tabutlarını omuzlarında taşıyarak cenaze aracına bıraktı.

Cenazeler, kent merkezindeki Karşıyaka ve Eskişehir mezarlıklarına defnedilecek.