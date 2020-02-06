Manisa'da plastik fabrikasında yangın çıktı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da plastik fabrikasında yangın çıktı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde, çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.
Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: yangın manisa haberSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 13:07
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