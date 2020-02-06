Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.