Fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerine iptal
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yapılamayacak.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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