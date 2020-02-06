Üst kattan düşen eşyanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir Karşıyaka'da bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.
Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Yük nakliye güvenlik kamerasıSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 13:24
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