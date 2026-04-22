Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2026 11:14

Potanın Perileri 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın FIBA 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Belçika ile Avustralya, kıta şampiyonu olarak organizasyona katılma hakkı kazanırken Porto Riko, elemelerden turnuva biletini aldı.

[Fotograf: AA]

A Milli Kadın Basketbol Takımımız 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Gruptaki en güçlü takım olarak öne çıkan Belçika, son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Belçika, son 2 Avrupa Şampiyonası'nda (2023, 2025) kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Belçika, 2026 Dünya Kupası'na kıta şampiyonu (Avrupa) ünvanıyla direkt katılma hakkı kazanmasına rağmen eleme turnuvasını 5'te 5 yaparak lider tamamladı.

Bu sezon Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emma Meesseman ile Julie Allemand'ın da formasını giydiği Belçika, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak. 2018'de dördüncü olan Belçika, 2022'de ise beşinci sırada yer aldı.

ABD'li Mike Thibault'nun başantrenörlüğünü yaptığı Belçika, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı ise dördüncü tamamladı.

Son kıta şampiyonu, olimpiyat ve dünya üçüncüsü Avustralya

Avustralya, son 3 büyük turnuvada madalya kazanma başarısı gösterdi.

2025 Asya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalya kazanan Avustralya, direkt Dünya Kupası bileti aldı.

Avustralya, 2022 Dünya Kupası ile 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Avustralya, Dünya Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 2006'da elde etti.

Türkiye ile Avustralya, son olarak bir penceresi İstanbul'da organize edilen 2026 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldi. Milli takım, sahadan 77-74 mağlup ayrıldı. Avustralya, elemeleri 5'te 5 yaparak lider bitirdi.

Porto Riko, elemelerde Dünya Kupası bileti aldı

Kuzey Amerika temsilcisi, bir penceresine ev sahipliği yaptığı elemeler sonucunda 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Porto Riko, dördüncü ve son takım olarak Dünya Kupası bileti aldı.

Porto Riko, 2018 ve 2022'nin ardından Dünya Kupası'nda üçüncü kez mücadele edecek. 

ETİKETLER
Basketbol A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası
Sıradaki Haber
Telefon numarası taşıma sayısı nüfusun 2,4 katını geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin sağlık durumu iyi
11:58
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı
11:47
Avustralya, çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti
11:45
Borsa İstanbul'a İngiltere'den 'tanınmış borsa' statüsü
11:41
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi
11:51
Osmanlı'da beylikten cihan devletine geçişin anahtarı: Bursa'nın fethinin 700. yılı
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ