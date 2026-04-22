AA 22.04.2026 10:23

Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesine 2,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesine 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesinin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Rize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
