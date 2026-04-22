“Bayrak ayak altında olmaz” diyerek otobüsü durdurdu

14BK Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Mehmet Sena İnçke, E-5 Otoyolu Acıbadem mevkiinde seyir halindeyken yolda bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Aracını emniyet şeridine çekerek durduran İnçke, otobüsten inip yerdeki bayrağı alarak otobüsün ön kısmına yerleştirdi.

İnçke, yolculara, "Bayrak bir milletin şeref sembolü, onur timsalidir. Bir milletin onur timsali olan ayak altına değil, baş üstünde olması gerekir" dedi.

Yolcular da şoföre duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan bu anlar araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.