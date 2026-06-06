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Dünya
AA 06.06.2026 11:42

Pentagon'un, İsrail'in ABD'deki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı iddiası

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü.

Pentagon'un, İsrail'in ABD'deki casusluk faaliyetleri için tehdit seviyesini en yükseğe çıkardığı iddiası

NBC News'un haberine göre, isimleri açıklanmayan eski üç ABD'li yetkili, Pentagon'un İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti.

Bakanlığın bu nedenle İsrail’e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını ileri süren yetkililer, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansının (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti.

Yetkililer, DIA'nın, İsrail’e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan “kritik” düzeye çıkardığını belirleyen bir iç mesaj yayımladığını öne sürdü.

Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail’in “ABD’nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD’li yetkilileri izlemeye çalıştığı” yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

"İsrail’in istihbarat toplama kapasitesi kritik seviyede"

İsrail’in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin, DIA tarafından “kritik seviyede” değerlendirildiğini belirten yetkililer, aynı değerlendirmede “ABD’nin endişelerini artıran bir dizi olayın” da örneklendirildiğini iddia etti.

Yetkililer, İsrail’in son dönemdeki faaliyetlerinin "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini savunurken, "İsrail’in yıllardır en yakın müttefiki olan ABD’ye karşı dahi agresif istihbarat faaliyetleri yürütmesiyle" anıldığını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu haberin tamamı asılsızdır" ifadesini kullandı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Washington’daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’yi casuslukla izlediği yönündeki suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ileri sürdü.

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Pentagon ABD İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı İstihbarat Casusluk
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