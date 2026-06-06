FIFA'dan bilet iptali: Sistemi atlatıp bedavaya almışlardı

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), önümüzdeki hafta başlayacak olan 2026 Dünya Kupası öncesinde büyük bir organizasyon kriziyle karşı karşıya kaldı. Resmi bilet satış sitesinde yaşanan teknik bir aksaklık, bazı taraftarların ödeme aşamasında sistem hatasından yararlanarak sıfır dolar (0 USD) maliyetle bilet edinmesine yol açtı.

Durumu fark eden FIFA yönetimi, hatalı şekilde kesilen yaklaşık 60 bileti anında iptal ettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, hatadan kaynaklanan mağduriyet için özür dilenirken, biletlerin söz konusu taraftarlar adına rezerve tutulmaya devam ettiği ve doğru tutarı ödemeleri halinde taraftarlara biletlerin yeniden teslim edileceği belirtildi.

Bilet programındaki girdap büyüyor

Yaşanılan bu son gelişme, zaten başından beri tartışmaların odağında olan Dünya Kupası bilet programına yeni bir gölge düşürdü. Öyle ki, turnuvanın biletleme süreçlerinde tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edilmiş olabileceği şüphesiyle New York ve New Jersey başsavcılıkları tarafından yasal bir soruşturma yürütülüyor.

Sistemsel hatanın gerçekleştiği mayıs ayı sonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 104 maçın tamamının tükendiğini açıklamasından aylar sonrasına denk gelmesi ise bilet dağıtımındaki tutarsızlıkları yeniden gündeme getirdi.

"Dinamik fiyatlandırma" taraftarı isyan ettirdi

Meksika genelindeki açılış maçıyla başlayacak olan turnuva için FIFA, resmi kanallardan bilet satışını sürdürüyor. Ancak kurumun bu turnuvada uygulamaya koyduğu ve talebe göre fiyatların tırmanmasına neden olan "dinamik fiyatlandırma" modeli futbolseverlerin büyük tepkisini çekiyor.

Karaborsayı engellemek adına kendi yeniden satış (resale) platformunu kuran ve hem alıcıdan hem satıcıdan yüzde 15 komisyon kesen FIFA'nın tüm bu çabalarına rağmen, çevrimiçi platformlarda hala çok sayıda maç için geniş bir bilet arzı bulunuyor.

21 dolarlık vaat unutuldu

Tarihin en pahalı bilet fiyatlarına sahip olan 2026 Dünya Kupası'ndaki bu durumu FIFA, elde edilecek milyarlarca dolarlık gelirin dünya genelinde futbolu geliştirmek adına üye federasyonlara dağıtılacağı gerekçesiyle savunuyor.

FIFA, geçmiş turnuvaların aksine bu yıl bilet operasyonlarını yerel organizasyon komitelerine bırakmayıp tamamen kendi bünyesine dahil etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığı 2018 yılında ev sahipliği hakkını kazandığında grup maçları biletlerinin 21 dolardan satılacağı sözü verilmişti.

Gelinen noktada ise FIFA'nın final maçı için belirlediği resmi ön sıra bilet fiyatlarının 32 bin 970 dolara kadar ulaşması aradaki devasa uçurumu gözler önüne seriyor.