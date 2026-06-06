NASA'nın "sessiz" süpersonik jeti X-59 ses duvarını ilk kez aştı

NASA'nın Quesst (Sessiz Süpersonik Teknoloji) programının merkezinde yer alan X-59 araştırma uçağı, havalanarak ilk kez ses duvarını aştı.

California'daki Edwards Hava Üssü'nden yerel saatle 14:08'de havalanan deneysel jetin kokpitinde NASA test pilotu Jim "Clue" Less yer aldı.

Gökyüzünde toplam 81 dakika kalan X-59, uçuş sırasında maksimum 43 bin 400 fit (yaklaşık 13 bin 228 metre) irtifaya ulaştı.

Test esnasında saatte 1.147 kilometre hıza erişen süpersonik jet, ses hızının 1,1 katını (Mach 1,1) görerek hedeflenen performans sınırını başarıyla yakaladı.

Gözler ikinci test uçuşunda

X-59 geliştirme ekibi elde edilen bu ilk başarıyla yetinmeyerek, önümüzdeki birkaç gün içinde uçağı ilk "görev koşulları" uçuşuna göndermeyi planlıyor.

Bu yeni aşamada jetin 55 bin fit (yaklaşık 16 bin 764 metre) yüksekliğe çıkması ve Mach 1,4 maksimum hıza ulaşarak kendi rekorunu tazelemesi hedefleniyor.

Bu uçuşlar sırasında elde edilecek veriler, karadaki insanların uçağın çıkardığı hafif "gümleme" sesini nasıl algıladığını ölçmek için kullanılacak.

Ticari süpersonik uçuşların önü açılıyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), insanları ve mülkleri yüksek ses patlamalarından korumak amacıyla kara üzerindeki süpersonik uçuşları 1973 yılında yasaklamıştı. Lockheed Martin Skunk Works tarafından inşa edilen X-59 ise geleneksel süpersonik uçakların yarattığı kulak tırmalayıcı patlama sesleri yerine, sadece hafif bir "tıkırtı" üretecek şekilde özel olarak tasarlandı.

NASA, bu testlerden toplanacak gürültü verilerini ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlarla paylaşarak kara üzerindeki ticari süpersonik uçuş yasağının kaldırılmasını ve bu pazarın yeniden canlandırılmasını amaçlıyor.