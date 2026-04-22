AA 22.04.2026 06:45

Samsun'da alevler depoyu sardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde palet ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde, içinde palet ve plastik malzemelerin bulunduğu eski muz deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Arazöz, çevre ilçelerden su tankerleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, yangının saat 19.05 civarında çıktığını söyledi.

Çok sayıda itfaiye ekibi ve personelin yangın mahalline sevk edildiğini anlatan Özcan, "Ahşap palet ve plastik malzeme yoğunluğunun bulunduğu depoda yangını daha fazla büyütmeden, diğer alanlara sirayetini engellemek için İlkadım, Havza, Çarşamba ve Bafra bölgemizden çok sayıda itfaiye araç ve ekibini sevk ettik. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Bitişiğinde bulunan iki konuta yangının sıçramasını da tamamıyla engellemek istiyoruz" dedi.

Özcan, tamamen söndürülmesinden sonra yangının nedeni ile ilgili inceleme yapacaklarını kaydetti.

