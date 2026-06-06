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Gündem
TRT Haber 06.06.2026 11:18

İş insanının kadınları hedef alan sözlerine soruşturma açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir iş insanının hastane açılışındaki sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

İş insanının kadınları hedef alan sözlerine soruşturma açıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu videoda iş insanı tarafından sarf edilen, toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

"Kadınların onurunu zedeleyen ifadeler asla kabul edilemez"

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adaletin herkes için eşit şekilde işlediğini vurgulayan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" ifadelerini kullandı.

Kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten Gürlek, bu tür ifadelerin mizah ya da fıkra adı altında söylenmesinin de söz konusu nezaketsizliği hafifletmeyeceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, açıklamasında, "Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Akın Gürlek İzmir Son Dakika
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