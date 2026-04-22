Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı yapan İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı programda Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin ailesine değindi. Anne ve babanın görevini ihmal ettiğini söyledi.

Bakan Gürlek, "Babası tutuklanmıştı, anne de tutuklanmış oldu. Herhalde yeni deliller ortaya çıktı. Çocuğun acilen psikoloğa götürüleceğine dair rehber öğretmenimizin yazmış olduğu rapor var. Velilerimize bir temennide bulunmak istiyorum, lütfen çocuklarımızla ilgilenelim. Yani çocuklar maalesef özellikle ekran başında, sosyal medyada, oyunlarda çok vakit geçiriyor. Benim de çocuğum var, sürekli olarak takip etmek gerekiyor. Ebeveynlik aynı zamanda sorumluluk gerektiriyor, çocuklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırganın annesi tutuklandı

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli 16 Nisan'da tutuklanmış, öğretmen anne Peyman Pınar Mersinli ise serbest bırakılmıştı.

Hakkında tekrar gözaltı kararı verilen anne Mersinli, Elazığ'da tutuklu eşini ziyaretten dönerken Malatya-Elazığ kara yolundaki arama noktasında gözaltına alındı.

Elazığ Adliyesi’ne sevk edilen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi’ne bağlandığı mahkemece ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin, oğlunun psikolojik durumunu göz önüne almadığı, sorumluluklarını ihmal ettiğini belirtti.