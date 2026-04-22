TRT Haber 22.04.2026 08:19

Meteorolojiden 6 kente "kuvvetli yağış" uyarısı

Ege ve Marmara'da 6 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde 2-4 derece artarak normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteorolojinin yayımladığı uyarı haritasında 6 il sarı kodla uyarıldı.

İşte o iller: Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova.

Yetkililer, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek, ani sel ve su baskını riskine karşı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın periyodik takibi ve güncel hava tahmin raporlarının izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

