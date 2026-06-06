Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.06.2026 10:06

Türkiye'nin "Yeşil Şehirler" Projesine 191,5 milyon euroluk finansman

Türkiye, Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti.

Türkiye'nin "Yeşil Şehirler" Projesine 191,5 milyon euroluk finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Buna göre, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından İller Bankasına Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dış finansman tutarı 4,5 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.

ETİKETLER
Dünya Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığından "sahte yetkili servis" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
FIFA'dan bilet iptali: Sistemi atlatıp bedavaya almışlardı
11:27
Bakan Gürlek: Kadınların onurunu zedeleyen ifadeler asla kabul edilemez
11:17
NASA'nın "sessiz" süpersonik jeti X-59 ses duvarını ilk kez aştı
11:08
39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 gözaltı
11:08
Axios: Witkoff ile Kushner, İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldi
10:31
Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu
Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ