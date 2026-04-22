CNN: ABD'nin İran'la savaşta azalan mühimmatı, birkaç yıla olası bir çatışmada tükenebilir

CNN televizyonunun, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) füze stokuna dair iç değerlendirmelerine aşina üç kaynağa ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, 28 Şubat'ta İran'a saldırıyla başlayan savaşta kilit füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.

Bu durumun "yakın vadeli risk" oluşturduğu ve gelecek birkaç yıl içerisinde Çin gibi bir güçle olası bir çatışmada ABD'nin "mühimmatının tükenebileceği" öne sürüldü.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un yılın başlarında füze üretimini artırmak için sözleşmeler imzaladığını, ancak gereken teslimat süresinin 3-5 yıl arasında değiştiğini dile getirdi.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell CNN'e konuya ilişkin açıklamasında, "çıkarlarını korumak için ABD ordusunun kapsamlı bir kabiliyet cephaneliğine sahip olmasını sağladıklarını" kaydetti.

Haberde yer verilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizine göre, savaşın son 7 haftasında ABD ordusunun hassas saldırı füze stokunun en az yüzde 45'i, THAAD füze savunma envanterinin en az yarısı ve patriot hava savunma stokunun neredeyse yarısı tükendi.

Analize ve kaynaklara göre, ABD ordusu ayrıca tomahawk füze stokunun yaklaşık yüzde 30'unu, uzun menzilli JASSM stokunun yüzde 20'sinden fazlasını ve "SM-3" ile "SM-6" tipi füzelerinin yaklaşık yüzde 20'sini de bitirdi.