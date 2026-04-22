Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2026 10:45

Financial Times: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı

İran bağlantılı çok sayıda tankerin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını aştığı öne sürüldü.

İngiltere'den Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.

İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.

Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca FT tarafından geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre, Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek için gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı hatırlatılan haberde, söz konusu tankerin en son 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
İran ABD Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
İran: ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin sağlık durumu iyi
11:58
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı
11:47
Avustralya, çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti
11:45
Borsa İstanbul'a İngiltere'den 'tanınmış borsa' statüsü
11:41
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi
11:51
Osmanlı'da beylikten cihan devletine geçişin anahtarı: Bursa'nın fethinin 700. yılı
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ