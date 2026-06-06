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Ekonomi
TRT Haber 06.06.2026 13:36

KOSGEB destek üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

KOSGEB destek üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu.

KOSGEB aracılığıyla yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda limit artırımına gidildiğini kaydeden Kacır, 2026 yılı 2. dönem başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Bakan Kacır, programın sektörel detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri ise 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 36 ay vadeli kredilerde sunduğumuz 30 milyon liraya kadar finansman imkanının yanı sıra 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı da sağlıyoruz.

3 binden fazla KOBİ’ye finansman imkanı sağlandı

Programın geçmiş dönem performansına da değinen Kacır, "2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında bugüne kadar 3 bin 395 KOBİ’mize toplam 54,7 milyar liralık finansmana erişim imkânı sağladık. KOBİ’lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kapasite Geliştirme Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletmeler, 30 Haziran 2026 tarihine kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ
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