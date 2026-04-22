Yunanistan’da İsrail karşıtı sesler yükseliyor

Atina’nın İsrail politikası sorgulanmaya devam ediyor. “Savaş suçları işleyen bir ülkeyle ittifak kurmak bizi de riskli hale getiriyor” yorumları yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle kurduğu İslam karşıtı ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu açıklamalar büyük ses getirdi.

Yunan basınında, Yunanistan’ın İsrail ile kurduğu kirli ittifaka tepkiler gelmeye devam ediyor. Atina’nın İsrail politikası sorgulanıyor.

Ta Nea gazetesinde çıkan makalede, İsrail ile kurulan yakın askeri iş birliğinin uzun vadede Yunanistan açısından riskler barındırdığına dikkat çekildi.

İsrail’in savaş suçları işlemeye devam ettiği, bu durumun İsrail’le ittifakı riskli hale getirdiği belirtildi.

AB’de birçok ülkenin İsrail’le yaptığı anlaşmaları askıya almaya başladığı hatırlatıldı.

Yunan muhalefet partileri SYRIZA ve Yeni Sol’un liderleri yaptıkları açıklamalarda, AB’nin İsrail’le ortaklık anlaşmasının feshi talebine destek verdi. İsrail’in bir terör devleti haline geldiği ve soykırımlar yaptığı hatırlatıldı.

Yunan muhalefet liderleri, bu suçlara ortak olmamak için İsrail’le her türlü ticari anlaşmanın askıya alınmasını talep etti.

Efimerida Ton Sintakton gazetesi de yaptığı haberde, “Soykırım suçu işleyen bir ülkeyle nasıl ittifak kurabiliyoruz?” diye sormuştu. “İsrailciliğe teslim olmuş hükümet aciz durumda” yorumunu yapmıştı.