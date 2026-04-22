Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.04.2026 09:46

Yunanistan’da İsrail karşıtı sesler yükseliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, İsrail’in Yunanistan ve GKRY ile kurduğu İslam karşıtı ittifaka dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra, Yunanistan’da İsrail karşıtı sesler yükselmeye başladı.

Hakan Turpçu
Atina’nın İsrail politikası sorgulanmaya devam ediyor. “Savaş suçları işleyen bir ülkeyle ittifak kurmak bizi de riskli hale getiriyor” yorumları yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle kurduğu İslam karşıtı ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu açıklamalar büyük ses getirdi.

Yunan basınında, Yunanistan’ın İsrail ile kurduğu kirli ittifaka tepkiler gelmeye devam ediyor. Atina’nın İsrail politikası sorgulanıyor.

Ta Nea gazetesinde çıkan makalede, İsrail ile kurulan yakın askeri iş birliğinin uzun vadede Yunanistan açısından riskler barındırdığına dikkat çekildi.

İsrail’in savaş suçları işlemeye devam ettiği, bu durumun İsrail’le ittifakı riskli hale getirdiği belirtildi.

AB’de birçok ülkenin İsrail’le yaptığı anlaşmaları askıya almaya başladığı hatırlatıldı.

Yunan muhalefet partileri SYRIZA ve Yeni Sol’un liderleri yaptıkları açıklamalarda, AB’nin İsrail’le ortaklık anlaşmasının feshi talebine destek verdi. İsrail’in bir terör devleti haline geldiği ve soykırımlar yaptığı hatırlatıldı.

Yunan muhalefet liderleri, bu suçlara ortak olmamak için İsrail’le her türlü ticari anlaşmanın askıya alınmasını talep etti.

Efimerida Ton Sintakton gazetesi de yaptığı haberde, “Soykırım suçu işleyen bir ülkeyle nasıl ittifak kurabiliyoruz?” diye sormuştu. “İsrailciliğe teslim olmuş hükümet aciz durumda” yorumunu yapmıştı. 

ETİKETLER
Hakan Fidan İsrail Yunanistan
Sıradaki Haber
İran savaşında 54. gün: Bölgede neler oluyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Borsa İstanbul güne 14.458,89 puandan başladı
10:13
İran: ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
10:08
Derbide karaborsa bilet satışına 8 ilde operasyon: 15 gözaltı
10:02
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü havalimanı personeli ile gümrük memurlarına Türkçe öğretiyor
09:47
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte son durum...
09:46
İran savaşında 54. gün: Bölgede neler oluyor?
Antalya'da cennetten bir köşe: Yaylalık
Antalya'da cennetten bir köşe: Yaylalık
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ