Dünya
AA 22.04.2026 09:32

ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'daki durumda "ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması" çağrısında bulundu.

ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını hedef aldı.

Sanders, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan'daki dağılımında olduğu bir dönemde, Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekilerek "Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200'den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD'den İsrail'e askeri yardım yok." tasarruf kullanıldı.

Senatör Sanders, Ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyonluk bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda tasarı kabul edilmişti.

Özellikle Kongre Demokrat Üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması için çalışmalar yapıyor.

Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın işgal ettiği beldelerdeki evleri yıkmayı sürdürüyor
