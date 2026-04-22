Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın işgal ettiği beldelerdeki evleri yıkmayı sürdürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerindeki evleri ve iş yerlerini yıktı.

Öte yandan İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği Şakra ve Hula beldelerinin çevresine top saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın yerel işgal yerindeki yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkedeki birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkelerden gelenlerin 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da gizli tutulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesin kabul edildiğini ancak Lübnan'ın bölgelerinde işgal edilen birimlerin üyelerini sürdüreceklerini ifade etmişti.