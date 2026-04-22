Dünya
AA 22.04.2026 08:30

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde geçici ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

