Dünya
CNN International 22.04.2026 08:10

Petrol sızıntısı uzaydan görülüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Körfez'de petrol sızıntıları meydana geldi. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

[2 Nisan 2026'da Basra Körfezi'ndeki petrol durumu. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı]

İran ile ABD-İsrail arasındaki çatışmada petrol tesislerine ve gemilere düzenlenen saldırılar, Basra Körfezi'nde uzaydan dahi görülebilen büyük çaplı petrol sızıntılarına yol açtı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydusunun yakaladığı görüntüler, bölgedeki tahribatın boyutlarını ve ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi.

Sızıntının merkez üsleri

7 Nisan tarihli bir uydu uydu görüntüsü, İran'ın Keşm Adası yakınlarında Hürmüz Boğazı'nda sekiz kilometreyi aşan petrol sızıntısını ortaya koydu.

CNN International'a konuşan Greenpeace yetkililerine göre İran'a ait bir tanker de 28 Şubat'ta ABD güçlerinin saldırısına uğramasının ardından aynı bölgede sızıntı yaptı.

Bir diğer kritik nokta ise Lavan Adası oldu. İran devlet medyasına göre ada yakınlarındaki petrol tesisine düzenlenen saldırı sonrası bölgede ciddi sızıntı meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rafineride büyük bir yangın çıktığı görüldü. Uzmanlar bu durumu "çevre açısından büyük bir acil durum" olarak niteledi.

7 Nisan'da çekilen bu görüntüde İran'ın Qeshm Adası yakınlarında meydana gelen petrol sızıntısı görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı[7 Nisan'da çekilen bu görüntüde İran'ın Qeshm Adası yakınlarında meydana gelen petrol sızıntısı görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı]

Koruma altındaki alanlar tehlikede

Hollanda merkezli PAX kuruluşundan Körfez'deki saldırıların çevresel sonuçlarını izleyen ekibin başındaki Wim Zwijnenburg, sızıntıların artık Lavan'ın yaklaşık 1,5 kilometre doğusundaki Şidvar Adası'na kadar ulaştığını ifade etti.

Mercan yapısıyla öne çıkan bu ıssız ada deniz kaplumbağaları ve deniz kuşları başta olmak üzere koruma altındaki pek çok türe ev sahipliği yapıyor.

10 Nisan'da çekilen uydu görüntülerinde İran'ın Lavan Adası çevresindeki petrol yatakları görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı[10 Nisan'da çekilen uydu görüntülerinde İran'ın Lavan Adası çevresindeki petrol yatakları görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı]

Binlerce insanı etkileyebilir

Uzmanlar en kötü senaryoda bu sızıntıların başta İran kıyılarında yaşayanlar olmak üzere binlerce insanı doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Geçim kaynağı balıkçılığa dayanan kıyı halkının avladığı balıkların kirlenmesi en kritik tehdit olarak görülüyor.

Öte yandan bölgede yaklaşık 100 milyon insanın temiz su ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin filtreleme sistemleri de petrol kirliliğinden dolayı zarar görebilir.

Temizlemesi zor

Greenpeace Almanya verilerine göre şu anda Körfez'de seyir halinde 75 büyük petrol tankeri bulunuyor ve bu gemiler toplamda yaklaşık 19 milyar litre ham petrol taşıyor.

Petrol sızıntılarını temizlemek her koşulda zorlu olsa da bölgede devam eden çatışma ortamının temizlik çalışmalarını neredeyse olanaksız kıldığı belirtiliyor.

ABD İsrail İran ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail-İran çatışması
