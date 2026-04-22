Dünya
AA 22.04.2026 08:08

Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik sözü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ülkeye gelecek ziyaretçiler için tüm güvenlik önlemlerinin hazır olduğunu ve maçlara ilişkin özel protokoller üzerinde FIFA ile çalışıldığını belirtti.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Sheinbaum, FIFA ile halihazırda çalışıldığını hatırlatarak, "Tüm garantiler mevcut. Dünya Kupası için bir güvenlik ekibi ve güvenlik protokolü var. Dün FIFA yetkilileriyle bir aradaydım." ifadesini kullandı.

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak eyaletlerin valileriyle gerekli koordinasyonu yürüttüklerini dile getiren Sheinbaum, "Meksika'da bulunmak güvenli, nitekim sadece ocak ve şubat aylarında 16 milyon kişi ülkemizi ziyaret etti, 16 milyon yabancı ziyaretçiden bahsediyoruz." diye konuştu.

Meksiko'daki turistik Teotihuacan Piramitleri'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda bir Kanadalı turistin hayatını kaybetmesine değinen Sheinbaum, "Dünkü olay, özellikle arkeolojik sit alanlarında güvenliği güçlendirmemiz gerektiği konusunda dikkatimiz çekmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026'da Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Meksika, bu karşılaşmada Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

