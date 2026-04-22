İran savaşında 54. gün: Bölgede neler oluyor?

İran yönetimi ablukanın ateşkesin ihlali anlamına geldiğini savunarak, tehditlerin gölgesinde veya abluka devam ederken müzakere masasına oturmayacağını duyurdu. Bu durum, diplomatik çözüm arayışlarının hassas ve belirsiz bir zeminde ilerlemesine neden oluyor.

Bölgesel gerilim ve askeri hareketlilik

Hürmüz Boğazı çevresinde gerginlik tırmanırken, Devrim Muhafızları Ordusu, komşu ülkelerin topraklarından saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki petrol üretim tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını bir savaş ilanı olarak nitelendiriyor ve ateşkesin uzatılmasını olası bir askeri tırmanış için zaman kazanma hamlesi olarak değerlendiriyor.

Bölgedeki şiddet sarmalı sadece İran ile sınırlı kalmayarak Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria’ya da yayılıyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkese rağmen karşılıklı saldırılar sürerken, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam insani krizin derinleştiğine dikkat çekiyor.

Ekonomik baskı ve diplomasi trafiği

Washington yönetimi bir yandan diplomasiye zaman tanırken diğer yandan İran’ın silah programlarına yönelik yeni yaptırımları devreye alıyor.

Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılması planlanan para takası anlaşmasının değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek bölgedeki müttefiklerine destek mesajı veriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD ile yürütülen ortak çabaların İran’ın kapasitesini zayıflattığını ve İsrail’in bölgesel konumunu güçlendirdiğini savunuyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyatın kısıtlı olması nedeniyle küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik ve tedirginlik devam ediyor.