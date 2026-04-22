Dünya
Al Jazeera 22.04.2026 09:43

İran savaşında 54. gün: Bölgede neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki ateşkesi, Tahran yönetimi yeni bir teklif sunana ve müzakereler sonuçlanana kadar uzattığını açıkladı. Diplomatik kanalları açık tutmayı hedefleyen bu karara rağmen Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceğini bildirdi.

İran savaşında 54. gün: Bölgede neler oluyor?

İran yönetimi ablukanın ateşkesin ihlali anlamına geldiğini savunarak, tehditlerin gölgesinde veya abluka devam ederken müzakere masasına oturmayacağını duyurdu. Bu durum, diplomatik çözüm arayışlarının hassas ve belirsiz bir zeminde ilerlemesine neden oluyor.

Trump: Ateşkesi uzatacağım
Trump: Ateşkesi uzatacağım

Bölgesel gerilim ve askeri hareketlilik

Hürmüz Boğazı çevresinde gerginlik tırmanırken, Devrim Muhafızları Ordusu, komşu ülkelerin topraklarından saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki petrol üretim tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

İranlı yetkililer, ABD’nin deniz ablukasını bir savaş ilanı olarak nitelendiriyor ve ateşkesin uzatılmasını olası bir askeri tırmanış için zaman kazanma hamlesi olarak değerlendiriyor.

Bölgedeki şiddet sarmalı sadece İran ile sınırlı kalmayarak Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria’ya da yayılıyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkese rağmen karşılıklı saldırılar sürerken, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam insani krizin derinleştiğine dikkat çekiyor.

İran Devrim Muhafızları: Herhangi bir saldırıya ezici karşılık veririz
İran Devrim Muhafızları: Herhangi bir saldırıya ezici karşılık veririz

Ekonomik baskı ve diplomasi trafiği

Washington yönetimi bir yandan diplomasiye zaman tanırken diğer yandan İran’ın silah programlarına yönelik yeni yaptırımları devreye alıyor.

Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılması planlanan para takası anlaşmasının değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek bölgedeki müttefiklerine destek mesajı veriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD ile yürütülen ortak çabaların İran’ın kapasitesini zayıflattığını ve İsrail’in bölgesel konumunu güçlendirdiğini savunuyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyatın kısıtlı olması nedeniyle küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik ve tedirginlik devam ediyor.

Sıradaki Haber
ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı
10:15
Borsa İstanbul güne 14.458,89 puandan başladı
10:13
İran: ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir
10:08
Derbide karaborsa bilet satışına 8 ilde operasyon: 15 gözaltı
10:02
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü havalimanı personeli ile gümrük memurlarına Türkçe öğretiyor
09:49
Yunanistan’da İsrail karşıtı sesler yükseliyor
09:47
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte son durum...
