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Dünya
AA 06.06.2026 04:56

Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldı

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldığı belirtildi.

Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının Bahreyn'de de sirenlerin devreye girmesi üzerine Bahreynliler ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kuveyt ordusu, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini duyurmuştu.

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