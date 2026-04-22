Gündem
AA 22.04.2026 11:09

Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel gereksinimli öğrencilere tanınan ücretsiz servis hakkından evinin güzergah dışında olması nedeniyle yararlandırılmayan öğrenci için devreye girerek, sorunu çözüme kavuşturdu.

Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü

KDK'nın "dostane çözüm" kararına göre, özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrenci, özel gereksinimli öğrencilerin eğitime erişim hakkı kapsamında ücretsiz servis hakkının bulunmasına rağmen, evlerinin servis güzergahında bulunmadığı gerekçesiyle bu haktan yararlandırılmadı.

Bunun üzerine öğrencinin velisi, oğlunun eğitim öğretim hakkının engellendiğini belirterek, ücretsiz servis hakkından faydalandırılmasını talep etti.

Talebi reddedilen veli, Anayasal güvence altına alınan temel haklarından faydalandırılmadıklarını, bunun özel eğitim mevzuatına ve engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliği hakkına aykırı olduğunu ileri sürerek KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak, ilgili kurumlarla çocuğun mağduriyetinin giderilmesi için temasa geçti.

KDK'nın devreye girmesinin ardından öğrenci, ücretsiz servis hakkından yararlanmaya başladı.

ETİKETLER
KDK
