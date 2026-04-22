Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.04.2026 13:00

Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için yarın İngiltere'ye gidecek. Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alınacak. Gazze'de ateşkes, Filistin'deki insani dram ve Suriye'nin yeniden inşa süreci de gündemde olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret için yarın İngiltere'ye gidecek.

Mevkidaşı Yvette Cooper ve üst düzey yetkililerle görüşecek.

Görüşmelerde birçok önemli başlık yer alacak

Görüşmelerin en sıcak başlıklarından biri, ABD-İran hattındaki süreç...

Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakereler ele alınacak. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Bölgesel güvenlik riskleri ve diplomatik çözüm yolları masada olacak.

Fidan'ın gündeminde Gazze de önemli yer tutacak. İsrail'in ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatan adımları görüşülecek. Uluslararası topluma ortak ve kararlı tutum çağrısı yapılacak.

Savunma ve enerji iş birlikleri de masada olacak

İkili ilişkilerde, pozitif gündem öne çıkacak. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyet dile getirilecek. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin kısa sürede tamamlanmasının önemi vurgulanacak.

Savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de gündemde. Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO ile eş güdümde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekecek.

Görüşmelerde ayrıca Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alınacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesine yönelik katkıları muhataplara aktarılacak.

ETİKETLER
ABD Hakan Fidan Hürmüz Boğazı İngiltere İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
13:31
13:20
13:11
13:22
12:54
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ