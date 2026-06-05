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Gündem
AA 05.06.2026 20:56

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine düzenlenen saldırı sonucu teknenin battığını ve teknede bulunan 1 balıkçının hayatını kaybettiğini, 4 balıkçının yaralandığını açıkladı.

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında, Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu hasar alan tekne battı.

Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtardı. İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan hareket etti.

Gemide, 4 doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekip yer aldı.

Görevlendirilen unsur, saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaştı.

Hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik gemisine alındı. Yaralılara tıbbi müdahaleye başlandı ve İnebolu Limanı'na dönüşe geçildi.

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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik
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