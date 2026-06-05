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Gündem
TRT Haber 05.06.2026 17:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, kutlanan haftanın toplumsal bilince katkı sağlamasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti;

Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası’nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum.

Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah’ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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