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TRT Haber 05.06.2026 16:34

Memur ve emekli zam oranları şekillenmeye başladı

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı 5 aylık zam oranları büyük ölçüde netleşti. 5 aylık TÜFE verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41'lik bir artışın şimdiden kesinleşti.

Memur ve emekli zam oranları şekillenmeye başladı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için belirleyici oldu. Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yılın ilk 5 ayına ilişkin kümülatif veriler de ortaya çıktı.

TRT Haber yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, açıklanan rakamların maaşlara yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 kesinleşti

Zengin, yılın ilk 5 ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının yüzde 16,61 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden netleşen 5 aylık zam oranını temsil ediyor. Kesin rakam, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla Temmuz ayında belli olacak ancak mevcut tablo yüzde 16,6'lık bir artışı işaret ediyor." dedi.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı alacak

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının toplu sözleşme hükümlerine göre belirlendiğine dikkati çeken Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik bir zam alacaklar. Buna ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyonun belirlenen oranı aşması durumunda enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. 5 aylık verilere göre hesapladığımızda, memurların Temmuz ayı artış oranı şu an itibarıyla yüzde 12,41 olarak netleşmiş durumda.

25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor

Maaş katsayılarındaki artışın sadece çalışan memur ve emeklileri değil, sosyal yardım ödemelerini de etkileyeceğini vurgulayan Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Yapılacak bu artışlar sadece memur ve emeklileri kapsamıyor; engelli aylıkları, evde bakım maaşları ve 65 yaş aylıkları da memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu durum, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşımızla birlikte toplamda 24-25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir artıştan bahsettiğimiz anlamına geliyor.

Yılın ilk yarısına ilişkin kesin zam oranları, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte nihai halini alacak.

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