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Gündem
AA 05.06.2026 14:53

Meta'ya soruşturma ve geçici tedbir kararı

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd Şti ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Meta'ya soruşturma ve geçici tedbir kararı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, teşebbüsün, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Ön araştırma sonucunda, söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma konusunu Meta'nın, Meta AI adlı yapay zeka hizmetini "Whatsapp'a" entegre etmek ve üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engellemek suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti oluşturuyor.

Ayrıca, ön araştırma sürecinde Meta'nın üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının-asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunmasını engelleyen davranışlarının, rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurul, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar tedbir uygulanmasına hükmetti.

Buna göre, şirket, üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının/asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunabilmelerini sağlayan koşulları, söz konusu hizmetlerin sunulmasını fiili ve ekonomik olarak zorlaştırmayacak şekilde tesis edecek.

Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak.

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Rekabet Kurulu Meta
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