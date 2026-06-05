Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.06.2026 14:14

İletişim Başkanı Duran'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutladı.

İletişim Başkanı Duran'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Çevreyi korumak, yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Bugün attığımız her adım; yarın çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuş, kısa sürede uluslararası ölçekte takdir gören örnek bir çevre seferberliğine dönüşmüştür. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın, korunan bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Çevre Günü Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
Kurtulmuş: Türkiye'nin Avrupa'daki yerini kabul etmemek vizyon eksikliğidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Japonya'da bir fabrikaya giren ayının "pencereyi açıp kaçtığı" düşünülüyor
15:34
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü
15:31
5 il için sarı kodlu uyarı
15:26
Elazığ'da "Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi" sürüyor
15:04
İran basını: Uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçek değil
14:54
Meta'ya soruşturma ve geçici tedbir kararı
İsrail'in Batı Şeria'da Filistin yönetimine ait bölgedeki toprak gasbı kararı endişeye yol açıyor
İsrail'in Batı Şeria'da Filistin yönetimine ait bölgedeki toprak gasbı kararı endişeye yol açıyor
FOTO FOKUS
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ