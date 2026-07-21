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Dünya
AA 21.07.2026 09:15

ABD’nin İran’ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca sürdü

ABD’nin İran’ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti.

ABD’nin İran’ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca sürdü

ABD ordusu gece İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge, Sirik ile Abadan kentine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İranlı yetkililer saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtirken, oluşan maddi hasarlara dair incelemelerin devam ettiğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.

ABD ordusu son saldırıların amacını, İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri kabiliyetlerini zayıflatmak olarak açıklarken, İran söz konusu saldırılara misilleme olarak "Nasr 2 operasyonunun 24. dalgası" kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.

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ABD İran Hürmüz Boğazı
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