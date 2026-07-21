Açık 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.07.2026 13:30

Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı

Üçgen Mahallesi 92. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, balkona çıktığında karşı binanın teras katından yoğun duman yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı

Mahsur kalan iki kişinin alevlerin arasında kaldığını ifade eden Dumlupınar, "Alevler üzerlerine doğru geliyordu. Son anda itfaiye yetişti ve onları indirdi. Ardından büyük bir gürültü oldu. Biz de korkup binadan aşağı indik. İnşallah kötü bir şey olmamıştır." diye konuştu.

ETİKETLER
Antalya Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Öğrenme güçlüğü çeken çocuğa şiddet uygulayan eğitmen gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar siber saldırılarda risk oluşturuyor
13:47
Kapadokya'da 6 ayda 250 bini aşkın turist balon turuna katıldı
13:45
WP: ABD, İran'a saldırıların genişletilmesi konusunda "kısıtlamalarla" karşı karşıya
13:36
Öğrenme güçlüğü çeken çocuğa şiddet uygulayan eğitmen gözaltında
13:39
Uluslararası Maarif mezunu 123 öğrenciden 10'u bölüm birincisi oldu
13:11
İlkokullarda Yetiştirme Programı 2. sınıfları da kapsayacak
Ankara'nın merkezinde zamana direnen mahalle kültürü
Ankara'nın merkezinde zamana direnen mahalle kültürü
FOTO FOKUS
Erzurum'un saklı cenneti: İspir Yedigöller
Erzurum'un saklı cenneti: İspir Yedigöller
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ